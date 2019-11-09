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民眾投書質疑賄選績效 嘉檢：不能只看表面數字

最新更新：2019/11/09 15:14

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）針對有人投書媒體質疑法務部查賄成績實在「笑死人」，更舉查賄績效佳的嘉義地檢署為例，地檢署發言人蔡英俊今天說，積極查賄改變嘉義地區政治結構，不能只看表面數字。

投書內容提到，以查賄績效佳的嘉義地檢署為例，去年嘉檢起訴284件賄選案，查扣現金新台幣112萬4000元，若與頒發的檢舉獎金相比（檢舉賄選成案，每案頒給50萬元），實在不成比例，可見只抓買票小蝦米、不敢抄選舉賭盤大組頭，不但無法嚇阻惡劣選風，也因頒發巨額獎金，反而讓國庫損失慘重。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，嘉檢去年5合1查賄績效，共起訴284件、239名被告，經嘉義地方法院審理後，已有278件判處有罪，縱有判處緩刑被告，也必須繳付數10萬元予國庫，有罪率高達98%。

蔡英俊指出，嘉義地檢署雷厲風行查賄手段，改變了嘉義地區的政治結構，使想買票的人不敢撒錢，有效降低候選人競選成本，讓優秀人才願意投入選舉，落實選賢與能，喚醒公民意識，這是無價的，無法以金錢衡量。

蔡英俊表示，投書媒體民眾的算法如同閩南俚語「會曉算、袂曉除」，意思就是精於計算，不會考慮其他因素。

蔡英俊指出，明年1月11日將舉行總統副總統與立法委員2合1選舉，嘉檢接獲12件賄選情資，包括在網路散布假訊息，企圖影響選情，以往影響選情因素主要以金錢、暴力為主，如今假訊息充斥，更是查賄的重點項目。（編輯：黃世雅）1081109

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