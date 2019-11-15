債務糾紛鬥毆傳槍響 高雄警現場拾獲裝飾彈

高雄市三民公園15日發生10多人鬥毆暴力案，並疑似傳出槍響，警方獲報後出動快打部隊到場，雙方人車逃逸，現場拾獲「裝飾彈」1顆。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 108年11月15日

（中央社記者陳朝福高雄15日電）高雄市三民公園今天發生10多人鬥毆暴力事件，過程中傳出槍響，警方獲報後出動快打部隊到場，雙方人車已逃逸。警方在現場拾獲「裝飾彈」1顆，隨後查緝6人到案。

高雄市警察局三民第一分局指出，凌晨近1時許獲報，指三民公園內有10多人鬥毆，並有聽到槍響。警方立即出動快速打擊犯罪部隊趕赴現場，但鬥毆相關人車已逃逸。

警方在現場發現血跡、斷掉高爾夫球桿頭及生存遊戲用「裝飾彈」1顆，隨即調閱案發周邊監視器，並派人至醫院查訪。

初步調查，涉鬥毆案的傷者葉姓男子由友人載至醫院門口後自行步入急診室就醫，經醫師診治為左眼眶骨折、後腦頭皮撕裂傷、右手鈍挫傷及背部擦傷，無任何槍傷痕跡。

警方查出，雙方疑因債務糾紛相約談判破裂而引發鬥毆，已掌握其他涉案人、車，偵辦追緝中；鬥毆中有人持道具槍擊發具聲光效果的「裝飾彈」，製造槍響聲助勢。（編輯：戴光育）1081115