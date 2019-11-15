更多編輯台推薦新聞：
中共挺港警暴力鎮壓 日本共產黨看不下去
國際

中共挺港警暴力鎮壓 日本共產黨看不下去

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來
文化

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
親中色彩屢遭點名 邱毅聲明退出國民黨不分區
首頁 / 社會

債務糾紛鬥毆傳槍響 高雄警現場拾獲裝飾彈

最新更新：2019/11/15 11:01
高雄市三民公園15日發生10多人鬥毆暴力案，並疑似傳出槍響，警方獲報後出動快打部隊到場，雙方人車逃逸，現場拾獲「裝飾彈」1顆。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 108年11月15日
高雄市三民公園15日發生10多人鬥毆暴力案，並疑似傳出槍響，警方獲報後出動快打部隊到場，雙方人車逃逸，現場拾獲「裝飾彈」1顆。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 108年11月15日

（中央社記者陳朝福高雄15日電）高雄市三民公園今天發生10多人鬥毆暴力事件，過程中傳出槍響，警方獲報後出動快打部隊到場，雙方人車已逃逸。警方在現場拾獲「裝飾彈」1顆，隨後查緝6人到案。

高雄市警察局三民第一分局指出，凌晨近1時許獲報，指三民公園內有10多人鬥毆，並有聽到槍響。警方立即出動快速打擊犯罪部隊趕赴現場，但鬥毆相關人車已逃逸。

警方在現場發現血跡、斷掉高爾夫球桿頭及生存遊戲用「裝飾彈」1顆，隨即調閱案發周邊監視器，並派人至醫院查訪。

初步調查，涉鬥毆案的傷者葉姓男子由友人載至醫院門口後自行步入急診室就醫，經醫師診治為左眼眶骨折、後腦頭皮撕裂傷、右手鈍挫傷及背部擦傷，無任何槍傷痕跡。

警方查出，雙方疑因債務糾紛相約談判破裂而引發鬥毆，已掌握其他涉案人、車，偵辦追緝中；鬥毆中有人持道具槍擊發具聲光效果的「裝飾彈」，製造槍響聲助勢。（編輯：戴光育）1081115

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報