查獲海洛因190公斤 台越合作緝毒史最大宗

（中央社記者陳朝福高雄19日電）台灣與越南合作查獲運毒集團涉嫌走私海洛因190公斤，這是台越合作緝毒史上共同查獲最大宗的海洛因毒品案。法務部長蔡清祥今天到高雄地檢署慰勉檢、警、調和海巡等有功人員。

高雄地檢署接獲情資，指將有運毒集團欲利用貨櫃夾藏方式自越南走私大量海洛因來台，指派緝毒專組主任檢察官李宛凌等，指揮法務部調查局南部地區機動工作站、海巡署、財政部關務署高雄關和高雄市警察局等，組成專案小組追查。

經專案小組動員過濾上千家廠商後，於今年10月16日鎖定卸儲高雄港70號貨櫃碼頭的一只貨櫃，開箱查驗申報進口貨名塑膠廢料貨櫃，當場查獲海洛因磚約21公斤，並逮捕2名涉案楊姓男子，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組溯源追查，發現運毒集團在越南胡志明市另行承租新倉庫尚藏放大批海洛因，伺機走私至台灣，透過法務部調查局國際事務處通報越南海關反走私局，經調查局派駐越南法務秘書與越南海關反走私局等執法機關取得合作，進行埋伏監控，再查獲海洛因磚約16 9公斤，總計國內外查獲海洛因502塊，共190公斤。

高雄地檢署表示，這是台越合作緝毒史上共同查獲最大宗海洛因毒品案，約可供1900萬人次吸食。台、越於民國103年12月簽定關於麻醉藥品、影響精神物質及先驅化學品管制合作協定，雙方推展國際緝毒合作、共同打擊毒品犯罪，這次共同破獲巨量毒品，越南海關反走私局特地致贈感謝函表達高度肯定，全案仍持續擴大追查。（編輯：李亨山）1081119