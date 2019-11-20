許宗力：面對不當批評 法院須快速澄清

（中央社記者劉世怡台北20日電）台灣高等法院今天起舉行3天法律座談會。司法院長許宗力說，面對無的放矢的不當批評，各級法院須以更加白話的方式，快速、有效地做出澄清說明。

台灣高等法院指出，為了讓全國事實審法官裁判時，就眾多具爭議性法律問題有較一致性的解決方法，以減少裁判歧異，今天起一連三天在最高法院會議室及司法院大禮堂兩處，分別就民、刑事法律問題進行探討，共有113名法官、檢察官、學者及律師出席。

法律座談會開幕式時，許宗力致詞表示，今年是他第四次參加高等法院舉辦的法律座談會開幕典禮，法律座談會最主要的意義，就是要統一法律見解，盡力契合憲法平等原則及法安定性的要求，讓司法具有可預期性，使當事人以及社會大眾能更加信賴司法；面對無的放矢的不當批評，各級法院同仁也要以更加白話的方式，快速、有效地做出澄清說明。

高院發布新聞稿指出，這次座談會刑事類提案有35則、民事類提案28則，均是實務上難解的重要爭議，例如在刑事類，法院可以沒收販賣毒品人使用的行動電話嗎？車手經判刑後要不要去強制工作呢？民事類部分，房客在租屋處燒炭自殺，造成房價慘跌，房東可以向房客的子女請求房價減損的損失嗎？眾多法律問題，將藉由與會的司法菁英充分研討後得出結論，以避免法院將來裁判歧異。（編輯：李亨山）1081120