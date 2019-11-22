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竹東鎮長羅吉祥涉賄 法院判3年10個月

最新更新：2019/11/22 21:19

（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣竹東鎮長羅吉祥被控在去年選舉間透過里長綁樁行賄，新竹地方法院審理終結，今天依違反選罷法交付賄賂罪判處有期徒刑3年10個月，褫奪公權4年，可上訴。

對於法院宣判結果，羅吉祥發聲明指出，他沒有買票賄選，並對判決結果感到遺憾。目前還未收到判決書，他將在收到判決書後，依法提起上訴，捍衛自身與里長們的名譽與清白。

判決書指出，羅吉祥去年擔任新竹縣議員期間，轉戰竹東鎮長選舉，為求勝選，他交給鍾姓里長新台幣42萬元，由鍾男分別發送給竹東地區多名里長，並表明錢是羅吉祥所給，要請大家支持。羅吉祥也曾親自交付3萬元給范姓、以及陳姓里長，但被拒絕退回。

法官認為，羅吉祥及鍾姓里長發放不合理的現金給樁腳，是希望在選舉時能發揮里長影響力助選催票，客觀可見，已能動搖或鞏固選票，影響選民的投票行為，認定羅吉祥及多名里長有賄選犯行。

因此，法官依違反選罷法交付賄賂罪，判處羅吉祥3年10個月，褫奪公權4年。鍾姓里長遭判1年10月，褫奪公權2年，其餘里長則判2個月，褫奪公權1年。（編輯：張銘坤）1081122

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