涉經營電玩行賄員警 前內政部科員判撤職

（中央社記者林長順台北24日電）前內政部科員、國會聯絡人李俊諺涉嫌經營賭博性電玩，並行賄轄區員警，台北地方法院判處4年2月徒刑。公懲會審理後，判決李男撤職並停止任用2年。

判決指出，李男自民國77年起擔任員警，後來轉任內政部科員及國會聯絡人，他被控自100年1月起投資賭博性電玩店；為了規避電玩店遭警方取締、查緝，向轄區新北市淡水警分局3名員警行賄。

另外，李男被控企圖向淡水分局督察組張姓員警行賄，希望督察組放鬆對他參與經營電玩店的查緝勤務督導，並對轄區員警涉及收賄的風紀問題不予查辦。不過，遭到張姓員警當場拒絕。

全案檢調偵辦後，李男被檢方聲押獲准，內政部立即將他依法停職，並移送公務員懲戒委員會。刑事部分，台北地方法院今年7月間依賭博、貪污等罪，判處李男有期徒刑4年2月。

李男答辯時否認犯罪，並稱自己是家中唯一的經濟及精神支柱，配偶及2名子女均無謀生能力，尚有房貸的沈重壓力，若因本件冤案去職，一家恐將頓失所依。

公懲會審理後，認定李男涉案事證明確，考量他曾為警務人員，竟不知守法自重，除參與經營賭博性電玩店外，並為求規避警方取締、查緝，而向轄區員警行賄，違法情節重大，判決撤職並停止任用2年。（編輯：李亨山）1081124