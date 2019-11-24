楊瓊瓔助理按鈴控告綠議員誹謗 綠稱無惡意

（中央社記者郝雪卿台中24日電）擔任台中市副市長楊瓊瓔競選辦公室執行長的洪柳益，今天到台中地檢署按鈴控告民進黨籍市議員指稱他違反行政中立的說法涉及誹謗；綠營則說，並沒有惡意誹謗的意圖。

楊瓊瓔於20日委託洪柳益代為登記參選台中市第3選區（后里、神岡、大雅、潭子區）立委，由於楊瓊瓔仍擔任台中市副市長職務，民進黨台中市議會黨團於22日召開記者會，質疑楊瓊瓔與他違反行政中立。洪柳益於今天下午到台中地檢署按鈴，針對民進黨市議員李天生、林德宇及蔡耀頡等人提出誹謗告訴。

洪柳益表示，李天生、林德宇、蔡耀頡等人在記者會中抹黑他用市府經發局專委身分，帶楊瓊瓔的父親辦理立委參選登記等惡意的發言和抹黑，經媒體報導後，對他個人名譽造成嚴重傷害。

洪柳益認為，事實上他已經辭去市府職位，民進黨議員在「可查證而不查證」的情況下，就隨意透過媒體以謊言抹黑他，刻意誤導社會觀感，他要透過法律還個公道。民意代表問政應謹慎求證，不能欺壓市民，漠視抹黑對他人造成的傷害。

李天生、林德宇、蔡耀頡等人指出，當時召開記者會主題是楊瓊瓔帶職參選「違反行政中立」，身為民意代表，有責任提出質疑批評，為台中市民看緊荷包，善盡監督職責。

李天生等人表示，對於洪柳益帶楊父前往登記參選一事，則是在場媒體主動提問是否適宜，他們回應認為，如果屬實，違反「公務人員行政中立法」規定，允屬不當，同時經市議員蕭隆澤電話查問經發局，知悉洪柳益已於當天辭職，他們3人事先並不知情，在瞭解實情後，並未對此話題繼續發言，因而並無「惡意誹謗之意圖」。（編輯：黃世雅）1081124