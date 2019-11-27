印尼偵破兩岸電信詐欺集團 6台嫌被要求送中

（中央社記者石秀娟雅加達27日專電）印尼警方根據中國警方情資25日破獲跨境電信詐欺案，逮補85名嫌犯。雅加達警局發言人尤里斯今天指出，其中6名台灣籍，其餘中國籍，中方已要求將嫌犯送到中國調查。

雅加達警方26日召開記者會宣布破獲此案，印尼媒體報導有85名中國嫌犯被捕。尤里斯（Yuris）今天接受中央社記者訪問時指出，根據嫌犯的護照資料，有6名嫌犯是台灣人。

尤里斯說，根據中國警方提供的情資，印尼警方25日兵分七路，分別在雅加達西區的肯邦安（Kembangan）等5處、雅加達近郊唐格朗（Tangerang）以及東爪哇省（East Java）的瑪琅（Malang）等地點逮補91名涉案人，除85名嫌犯，還有6名印尼人受僱擔任司機等雜物工作。

尤里斯指出，這個犯罪集團與在中國的犯罪網絡合作，犯罪地點除印尼，還包括馬來西亞、越南以及新加坡。而根據中國警方的調查報告，受害者全在中國，受害金額約360億印尼盾（約新台幣7800萬元）。

尤里斯說，中方已要求將嫌犯送到中國調查，嫌犯目前被雅加達特別罪案調查小組關押，正與移民單位討論遣返事宜。（編輯：陳永昌）1081127