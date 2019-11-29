收賄款又反悔 彰化埔鹽鄉代會主席遭判6個月

（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰化埔鹽鄉代表會主席陳武騰涉嫌在鄉代會主席選舉時，原答應要和另名鄉代黃振榮搭檔選副主席，收了黃的賄款110萬元，但陳武騰選舉時又出馬競選主席，陳武騰遭判徒刑6個月。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，陳武騰去年當選埔鹽鄉民代表後，原本有意要參選鄉代會主席，不過另名當選的鄉代黃振榮，也有意選鄉代會主席，因此和陳武騰商量搭檔競選，由陳武騰擔任副主席。

黃振榮交給陳武騰新台幣110萬元行賄，要求陳武騰交付4名鄉代每人30萬元，不夠的金額，事後再給陳武騰，但等到鄉代會主席選舉當天，陳武騰改變主意，決定自己出來選鄉代會主席，當選後把錢退還給黃振榮，但黃振榮的友人不滿，向檢警檢舉陳武騰賄選。地檢署檢察官介入偵辦，查出陳、黃2人都涉賄，將2人提起公訴。

陳武騰雖向法官辯稱，自己收了賄款又出來選主席是「選舉策略」，但法官認為，陳武騰明知黃振榮不以正途謀求當選主席，辜負人民對清廉政治的期待，矢口否認犯行，因此判處6月徒刑，褫奪公權2年，至於黃振榮則因自首免刑，全案仍可上訴。（編輯：黃世雅）1081129