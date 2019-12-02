火車鄰座行李擺放細故 女毆人判賠108萬確定

（中央社記者劉世怡台北2日電）張姓女子被控2年前不滿火車鄰座的謝姓女子行李擺放，趁下車時，毆打謝女致腰椎骨等處受傷。高等法院今天認定張女須負侵權責任，判賠新台幣108萬5540元，全案確定。

刑事部分，張女之前被依傷害罪判拘役50天、緩刑2年，須支付公庫3萬元確定。

判決指出，受傷的謝女提告主張，她於民國106年9月21日搭自強號火車南下坐在靠走道座位，並將行李箱放在腳前，約晚間9時許，張女從板橋車站上車，欲跨過她的行李箱至靠窗座位時，頭部撞到上方置物架而心生不滿。

謝女主張，雙方欲在桃園站下車時，張女踢她行李箱，還將她從車門推下月台，並拉她頭髮及動手毆打，使她手腳受傷及腰椎薦骨處斷裂及滑脫，因此提起民事求償官司。

一審法院判張女須賠償謝女逾130萬元，張女不服認為金額過高提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院審理認定，謝女因傷住院手術治療，身心所受痛苦程度非輕，另依據醫院鑑定結果認為從事美甲美容的謝女因受傷，勞動能力減損9%，以月薪4萬元計算，受有減損勞動能力損害93萬4848元，再加上精神慰撫金8萬元以及醫療、看護費用，判張女應賠償108萬5540元，全案確定。（編輯：張銘坤）1081202