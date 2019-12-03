司法官學院文物展開幕 工業風中談傳承

（中央社記者蕭博文台北3日電）法務部司法官學院今天舉行第二辦公室啟用暨65周年院史檔案文物展開幕典禮，院長蔡碧玉說，二辦採創新的工業風裝修設計，但創新不忘傳承，因此選在二辦陳展檔案史料。

司法官學院新聞稿指出，自民國44年當時的司法行政部創設「司法官訓練所」以來，司法官學院已走過逾一甲子的歲月，期間院址歷經三次遷移，目前的辛亥路三段81號現址使用迄今已超過35年。

新聞稿提到，隨司法官學院組織改制、增設犯罪防治研究中心，檢察官在職教育及多元進用養成教育的班期增加，為因應職掌及業務擴充造成的廳舍不足現況，爭取原台北地檢署第三辦公室遷移空出的台北市辛亥路二段185號中央百世大樓一、二樓廳舍作為第二辦公室，11月間完工驗收完成。

司法官學院上午舉辦第二辦公室啟用典禮，同時為迎接即將到來的司法官學院65周年院慶，一併舉行65周年院史檔案文物展開幕典禮。

蔡碧玉致詞時說，第二辦公室的裝修是採工業風，與一般政府、司法機關不同，而工業風象徵前衛、創新，代表司法官學院積極創新的企圖心，但在創新之餘也不忘傳承，所以選在新的辦公空間陳展舊檔案、史料。

蔡碧玉還說，擔任北檢檢察長任內，決定遷走原本在中央百世大樓辦公的檢察事務官，即建議將司法官學院二辦現址留給司法官學院，並馬上向當時擔任司法官學院院長的法務部長蔡清祥報告。

蔡清祥致詞時說，還好蔡碧玉當初高瞻遠矚，願意把這地方讓出來，笑說若蔡碧玉不肯割讓，要留給北檢自己用，今天就享受不到。

司法官學院表示，本次檔案文物展以「司法官培育一甲子的蛻變」為主軸，追溯司法官學院65周年的歷史軌跡，區分為四個展區，呈現司法官學院的組織職掌變遷、司法官養成方式及理念的演進、教學及生活管理的變革，僅接受團體預約導覽。

另方面，台灣高等檢察署檢察長王添盛將於明天退休，蔡碧玉也利用典禮致贈紀念品，表達司法官學院的感謝之意。（編輯：張銘坤）1081203