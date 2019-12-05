為躲避高速公路ETC 2嫌竊千萬名車環島一圈

陳姓和許姓男子涉嫌南下高雄竊取市價新台幣千萬元名車，為躲避警方查緝，避開高速公路ETC拍攝，將贓車沿花東開回新北市藏匿，高雄市警方5日宣布偵破。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 108年12月5日

（中央社記者陳朝福高雄5日電）陳姓和許姓男子涉嫌自新北市南下高雄竊取市價新台幣千萬元名車，為了躲避高速公路ETC拍攝，大費周章將贓車沿花東開回新北市藏匿，環台灣一圈，高雄市警方今天宣布偵破。

高雄市政府警察局苓雅分局偵查隊長陳冠宇表示，苓雅警分局福德二路派出所11月22日接獲被害民眾報案，指有「賓利」自小客車停放於苓雅區建國一路公園旁失竊。

警方成立專案小組並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，從失竊地點調閱相關監視器畫面偵查，再循線經由分析比對路線，從高雄追緝往屏東、台東、花蓮、宜蘭再到新北市，終於在林口區一處住宅地下室車庫查獲這輛贓車，並逮捕2名犯嫌。

專案小組幹員表示，繞了半個台灣發現這輛贓車，讓員警很詫異，但先不動聲色，隨即再於3日持搜索票北上，查扣這輛失竊自小客車，並將2名犯嫌帶回偵訊，4日訊後依竊盜及贓物等罪嫌送辦。

陳冠宇表示，2名犯嫌專賣高級名車，鎖定對象後自北部南下高雄行竊，以複製晶片鑰匙迅速得手，並為了躲避高速公路上ETC拍攝，再將贓車從高雄連夜開往東部北上。（編輯：黃世雅）1081205