立委爆民間學會涉詐欺 自辦假證照考試

民進黨立委吳玉琴（左3）、陳靜敏（右2）5日舉行「假證照，真吸血！詐騙學子血汗錢」記者會，呼籲政府相關單位應以法律規範不肖民間學會發放無效證照，並擔起防守員的角色，捍衛受害者權益。中央社記者林俊耀攝 108年12月5日

（中央社記者王揚宇台北5日電）民進黨立委吳玉琴、陳靜敏今天說，接獲陳情檢舉，某學會宣稱包班考試通過後，學生即可得到國家認證的心理師證照，但最後發現，該學會並未取得相關認證，證照也是假的，明顯已涉嫌詐欺。

吳玉琴、陳靜敏今天與諮商心理師公會全聯會、臨床心理師公會全聯會及社會工作師公會全聯會共同召開記者會，揭露某一民間學會涉嫌詐欺一事；3個聯合會發布新聞稿，呼籲各主管機關負起守門員角色，對於曾繳費上課的受害者，協助其討回公道，檢調單位也應主動偵辦，捍衛受害者權益。

新聞稿指出，日前接獲投訴，某一民間學會宣稱與「CIIP國際認證中心」合作，經過認證考試後，學生可得到包含諮商心理師等500多種證照，還聲稱證照獲得教育部認證，並登錄於全國技專院校務基本資料庫。

但經過查證，全國技專院校務基本資料庫並無認可這家民間學會具有發行認證的能力，同時，學會聲稱的認證也未經過科技部、內政部等各主管機關認可。

吳玉琴質疑，這家民間學會有詐欺之嫌、涉及廣告不實，接獲陳情後，她與立委陳靜敏、劉建國找相關單位開了4次協調會，也感謝專業公會提供相關事證，讓行政單位能快速地做出行政處分，要求這家民間學會撤下相關網路訊息，避免無辜學子受騙。

此外，吳玉琴也說，未來她將協調相關機關修正法規，必要時訂專法，建立單一核發專業職業證照業務的主管機關。

陳靜敏則說，接獲檢舉後她立即要求主管機關盡速查察，並依據人民團體法相關規定相繼行文，下架該學會宣傳的不實訊息，希望相關單位能研擬改善方針，強化落實備查，避免日後類似事件再次發生。（編輯：林淑媛）1081205