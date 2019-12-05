集集山區獲報獵人持槍盜捕石虎 警方加強巡邏

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）南投縣集集鎮山區傳聞有獵人獵殺石虎，但目前沒有確切證據顯示已有石虎喪命，集集警方今天表示，非常重視這項情資，後續針對山區加強巡邏，也呼籲民眾勿犯野生動物保育法。

南投縣中寮鄉、集集鎮等淺山區域是石虎重要棲地，但石虎除面臨路殺、犬殺等風險，近來也「傳聞」有獵人看中石虎做成標本的高價值而持槍獵捕，集集鎮長陳紀衡表示，近來獲報集集山區出現獵殺石虎的獵人，呼籲「停止獵殺石虎」，若發現可疑人士應儘速報案。

陳紀衡表示，行政院農委會特有生物研究保育中心工作人員友人，聽聞有不明人士在特定LINE群組討論如何獵捕石虎及石虎價值；而山區拍攝野生動物的紅外線自動攝影機，也有錄到疑持槍獵人出沒，雖然尚無確切證據顯示有石虎受害，但也呼籲獵人勿犯法。

南投縣警察局集集分局副分局長陳志文說，警方尚未接獲盜獵石虎的報案，但非常重視這項情資，由於石虎屬瀕臨絕種保育類野生動物，若民眾非法獵殺可能涉犯野生動物保育法及槍砲彈藥刀械管制條例，後續會針對轄內山區加強巡邏。

陳志文表示，保護石虎是全民共識，獵捕、宰殺保育類野生動物可處6個月以上，5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元到100萬元罰金，處罰非常重，也不能騷擾、虐待、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出、飼養、繁殖，若查獲民眾違法一定嚴辦。（編輯：洪學廣）1081205