更多編輯台推薦新聞：
反恐受害人素描揭CIA酷刑樣貌 水刑、撞牆、大小禁閉箱...
國際

反恐受害人素描揭CIA酷刑樣貌 水刑、撞牆、大小禁閉箱...

泰簽新制惹議 泰駐台辦事處宣布延至2020年3月實施
政治

泰簽新制惹議 泰駐台辦事處宣布延至2020年3月實施

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

集集山區獲報獵人持槍盜捕石虎 警方加強巡邏

最新更新：2019/12/05 18:00

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）南投縣集集鎮山區傳聞有獵人獵殺石虎，但目前沒有確切證據顯示已有石虎喪命，集集警方今天表示，非常重視這項情資，後續針對山區加強巡邏，也呼籲民眾勿犯野生動物保育法。

南投縣中寮鄉、集集鎮等淺山區域是石虎重要棲地，但石虎除面臨路殺、犬殺等風險，近來也「傳聞」有獵人看中石虎做成標本的高價值而持槍獵捕，集集鎮長陳紀衡表示，近來獲報集集山區出現獵殺石虎的獵人，呼籲「停止獵殺石虎」，若發現可疑人士應儘速報案。

陳紀衡表示，行政院農委會特有生物研究保育中心工作人員友人，聽聞有不明人士在特定LINE群組討論如何獵捕石虎及石虎價值；而山區拍攝野生動物的紅外線自動攝影機，也有錄到疑持槍獵人出沒，雖然尚無確切證據顯示有石虎受害，但也呼籲獵人勿犯法。

南投縣警察局集集分局副分局長陳志文說，警方尚未接獲盜獵石虎的報案，但非常重視這項情資，由於石虎屬瀕臨絕種保育類野生動物，若民眾非法獵殺可能涉犯野生動物保育法及槍砲彈藥刀械管制條例，後續會針對轄內山區加強巡邏。

陳志文表示，保護石虎是全民共識，獵捕、宰殺保育類野生動物可處6個月以上，5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元到100萬元罰金，處罰非常重，也不能騷擾、虐待、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出、飼養、繁殖，若查獲民眾違法一定嚴辦。（編輯：洪學廣）1081205

延伸閱讀
台俄設計石虎同登彩繪列車 林佳龍：一舉數得觀光局：台俄設計師石虎圖 將同現集集彩繪列車

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報