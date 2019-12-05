葉世文涉貪再2罪 詐取財物桃園地院判8年

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園地檢署偵辦葉世文營建署長及桃園副縣長任內，涉嫌詐領特別費共新台幣12多萬元，2017年被依貪污罪利用職務詐取財物等罪起訴，桃園地方法院今天判處8年刑期，褫奪公權7年。

營建署前署長、前桃園副縣長葉世文，日前因涉及八德、林口A7合宜住宅收賄案及財產來源不明案皆遭判刑定讞。高院裁定3罪合併執行14年徒刑，現正服刑中。

桃園地方檢察署另外偵辦葉世文2013年10月2日至2014年1月22日擔任桃園副縣長期間，以支付當時總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源、營建署分署長洪嘉宏等貴賓用餐或購禮饋贈等名義，透過秘書製作核銷便箋，並簽名詐得特別費、縣政業務費用9萬8679元。

另外，葉世文2008年9月至2013年6月間擔任營建署長時，也曾指示李姓主任，拿取商店空白收據以「便餐」為由，詐領2萬4200元特別費。兩案合計共詐領12多萬元。

檢方偵訊時，葉世文雖坦承在便箋簽名，但否認詐領，辯稱不清楚相關業務核銷流程，都是由秘書處理。

不過，李姓主任向檢方證實，葉世文在擔任營建署長時，常催促協助核銷特別費，詢問金額等；前台北副縣長秘書也說，葉世文會以收據、發票核銷請款；餐廳業者也表示，葉世文不曾來消費，但當時縣府秘書有段時間常來訂便當，還索取空白發票。

檢方並另外詢問李鴻源與洪嘉宏等人作證，2人均否認曾和葉世文在收據所載時間一起用餐。

檢方最後在2017年8月7日偵結，將葉世文依貪污治罪利用職務機會詐取財物，及刑法偽造文書罪嫌起訴。桃園地院下午宣判，葉世文涉犯2項利用職務機會詐取財物罪，各判處有期徒刑3年8個月及7年2個月，2罪合併應執行8年刑期，褫奪公權7年，所得則沒收。（編輯：洪學廣/李亨山）1081205