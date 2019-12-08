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無業男連搶3超商得手600元 6小時後被逮

最新更新：2019/12/08 15:11
台南一名無業郭姓男子8日凌晨持刀連搶台南東區3家超商，只在一家超商搶得新台幣600元，犯案6小時後就在租屋處落網。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真　108年12月8日
台南一名無業郭姓男子8日凌晨持刀連搶台南東區3家超商，只在一家超商搶得新台幣600元，犯案6小時後就在租屋處落網。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真　108年12月8日

（中央社記者張榮祥台南8日電）21歲無業郭姓男子今天凌晨徒步持刀連搶台南市東區3家超商，其中2家超商店員壯碩，郭男不敢貿然動粗，只在一家超商搶得新台幣600元，結果作案6小時後就在租屋處被逮。

台南市警局第一分局偵查隊員指出，沒有前科的郭男，今天凌晨4時許手拿廚師刀，徒步走進東區東安路超商，先拿1000元大鈔買菸，隨後亮刀搶劫，要店員把錢拿出來，但店員體型壯碩不理會，郭男不敢硬來，只好離開。

郭男接著走進東安路另一家超商，也是亮刀要錢，店員未抵抗，將零錢盒拿出來，郭男拿走盒上6張100元鈔票後逃離。

郭男隨後從東安路轉進莊敬路超商，故技重施，但這家超商店員早已從被搶的同事口中得到訊息，準備球棒防身，郭男眼見店員不肯屈服，廚師刀可能也非球棒之敵，落荒而逃。

警方獲報後鎖定郭男犯案，上午10時許尋獲郭男租屋處，上門逮捕，當時郭男正在睡覺，也未抗拒，乖乖就逮。警方訊後依法送辦。（編輯：方沛清）1081208

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