工時釋憲成功 吹哨者籲大法官速審免職案

司法院大法官會議做出釋字第785號解釋，要求相關機關修正業務性質公務員勤休規定。聲請人、前高雄市消防局消防員徐國堯（前右4）另因免職案聲請釋憲，他9日在消防員工作權益促進會等聲援團體陪同下，到司法院前舉行記者會，呼籲大法官儘速排審。中央社記者林長順攝 108年12月9日

（中央社記者林長順台北9日電）司法院大法官會議做出釋字第785號解釋，要求相關機關修正業務性質公務員勤休規定。聲請人、前高雄市消防局消防員徐國堯另因免職案聲請釋憲，他今天呼籲大法官儘速排審。

徐國堯與張姓消防員於民國101年間認為「勤一休一」超時服勤不合理，申請調整勤務時間為每天8小時，並陞任為組員或科員的行政處分，並請求給付超時服勤加班費或補休假，均遭否准，提起複審及行政訴訟，均遭駁回。2人向大法官聲請釋憲。

大法官會議11月29日做出釋字第785號解釋，警消等業務性質特殊的公務員勤休方式及服勤超時補償等規定，因規範不足而違反憲法服公職權及健康權，相關機關應於3年內修正。

徐國堯另於103年間發起捍衛消防員工作權益遊行活動，事後被記42支申誡後遭免職，徐國堯認為消防局將他解聘違憲，提起行政訴訟敗訴確定，106年8月間向大法官聲請釋憲。大法官目前尚未做出解釋。

徐國堯今天在消防員工作權益促進會等聲援團體陪同下，到司法院前召開記者會，籲請大法官儘速排審徐國堯遭免職的釋憲案，完整且實質保障公務員的司法救濟權利。

徐國堯表示，希望大法官可以完全打破對公務員的特別權利義務關係，不要再有任何基層公務員為社會體制提出改革時，還要承擔長官的打壓異己壓力，希望大法官能夠儘速排案做出解釋，讓勇於維護憲法保障人民服公職權、健康權的基層公務員得到平反。（編輯：張銘坤）1081209