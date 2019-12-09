誆曠世發明神奇發電機 詐術吸金500萬送辦

刑事警察局電信偵查大隊9日宣布偵破一起詐騙吸金案，主嫌李姓男子等人向民眾宣稱有曠世發明神奇發電機，可改變世界用電結構，藉以斂財，估計吸金約新台幣500萬元。（電信偵查大隊提供）中央社記者陳朝福傳真 108年12月9日

（中央社記者陳朝福高雄9日電）李姓男子等15人涉嫌宣稱曠世發明神奇綠能發電機，組不法集團以詐術吸金，刑事警察局電信偵查大隊今天宣布偵破，初估吸金約新台幣500萬元，全案依詐欺等罪嫌送辦。

電信偵查大隊表示，於6月間進行網路巡邏時，發現李男等人涉嫌違法吸金，初步蒐證後與新北市警察局刑事警察大隊共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組蒐證發現李男等成員對外宣稱有曠世發明的神奇發電機，能讓輸出電能大於輸入電能，是現今唯一零污染、無噪音、低建置費用、高效能發電機，只要啟動發電後，不需任何能源，即可磁能發電，且不受氣候影響，全年無休發電，打破全世界對於用電結構的改變，並打算將技術電能販售給台灣電力公司及賺價差，再廣設民營發電廠，可以改變全世界等。

專案小組指出，李男等人以此話術對外招募資金並認購股份，並將與台電簽訂販售電力契約，再將每股逐步調升股價。經專業人士告知發電原理完全不可行，卻讓多人投資入股且稱股票即將上市（櫃），除未與台電簽訂販售電力契約，名下未有財產登記，帳戶也有大量異常金流及提空、銷戶紀錄，顯有吸金詐騙之嫌。

檢察官指揮專案小組至新北和台北等地搜索，查獲李男為首的15名犯嫌，並查扣發電機、發電報告、神奇綠能發電機發電及營運計劃書、募資說明書及危機處理準則等，全案依詐欺及違反銀行法等移送新北地檢署偵辦。

警方提醒本案為典型吸金案，以不實、詐術等足使人誤信的方式使人投資，大多拉攏親朋好友參加，呼籲民眾投資若有疑慮應多方求證，不要貪圖蠅頭小利或礙於人情壓力而賠上老本。（編輯：陳俊碩）1081209