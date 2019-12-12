議會慶富案調查報告 決議高銀涉案人員送辦

（中央社記者程啟峰、王淑芬高雄12日電）高雄市政府是高雄銀行最大股東，高市議會慶富案調查專案小組經近1年調查發現，高銀核貸慶富集團涉嫌背信等罪，造成市府損失7.9億元，決議將高銀相關涉案人員送辦。

慶富案調查專案小組召集人、時代力量議員林于凱指出，根據調查，高銀放貸給慶富集團共新台幣41.76億元，過程中有許多疏漏顯示董事會未盡監督、內部控制、風險管理等義務，使銀行在慶富集團爆發財務危機後，蒙受無法收回貸款的損失，光在2018年度核銷的呆帳就有7.6億元，還有其他呆帳待核銷。

林于凱表示，調查小組決議將函請高市府對相關董事與未善盡監察責任的獨立董事提起民事求償，並函請高市府對違反銀行法、證交法相關董事與人員提起背信罪刑事告訴，這項報告與新事證同時將函送地檢署偵辦，並函送金管會建請金管會重新審視相關人員行政責任。

林于凱說，高銀從2013年海科館聯貸案起，陸續貸款給慶富集團旗下慶陽海洋、慶富造船、慶洋投資等公司共41.76億元，其中17.46億元的海軍獵雷艦工程履約保證金，其他銀行不敢借，結果高銀從徵信到放款只花4天。

他提到，調查小組審視這些核貸放貸過程，並親赴高銀現場閱卷董事會會議紀錄與錄音，發現許多不合理之處。

林于凱表示，調查小組發現的新事證包括，高銀2015年3月12日給慶富集團的8.3億元放貸程序，在授信審核及授信契據簽訂過程中，有偷跑情況；另2014年11月6日核給慶富聯貸案履約保證金17.46億元的常董會議上，時任高銀總經理王進安做出不符事實的慶富背景陳述，誤導公司判斷。

他進一步指出，高銀另有多次董事會議針對慶富放貸案並未做出明確決議，卻於會議紀錄中記載「照案通過」，顯現高銀核貸決策過程太草率。

面對國民黨議員劉德林要求，高市府主動提告究責、求償，高市財政局長李樑堅認為，高銀不是由高市府直接擁有，訴訟應由高銀發起。

民進黨市議員陳明澤認為，高銀雖是民營銀行，但市府是最大股東，持股逾4成，營業有賺有賠是常態，若有涉嫌違法失職之處，市府追究固然理所當然，但不該未審先判，要尊重司法偵辦。

副市長陳雄文表示，此案刑事部分為公訴罪，且地檢署已偵辦中，如果有新事證，無論由議會或市府送入地檢署，都會併案偵辦，這部分應無疑義；至於民事求償部分須講求證據的充分，如果議會照調查小組結論通過，市府會配合辦理。

雄檢則指出，此案經高市府5月移送，迄今仍在偵辦中，全案仍是他字案，若收到議會調查小組提供的新事證會將依證據深入調查釐清。（編輯：黃世雅）1081212