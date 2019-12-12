男子下藥後用垃圾袋悶死女友 處無期徒刑定讞

（中央社記者蕭博文台北12日電）男子凌森義懷疑女友另結新歡，在旅館內提供摻有安眠藥的優酪乳，待女友喝下昏睡，以垃圾袋套住女友頭部並勒頸，使女友窒息而亡。最高法院今天駁回上訴，判處無期徒刑定讞。

最高法院新聞稿指出，凌森義與被害女子為同居男女朋友，因懷疑被害人另結新歡，且與被害人有債務糾葛，因而預謀殺害被害人。

民國106年5月1日凌晨，凌森義邀約被害人到高雄市一家旅館見面，趁被害人洗澡時，將大量安眠藥物摻入優酪乳，待被害人喝下昏迷後，以垃圾袋套住被害人頭部，再以束帶綁緊垃圾袋封口及勒住被害人頸部，使被害人因藥物中毒、窒息而亡。

法院一、二審均依殺人罪判處凌森義無期徒刑，台灣高等法院高雄分院更一審認為，凌男案發前數月，即開始準備鎮靜安眠藥物，案發當日還準備束帶、垃圾袋帶往旅館，認定凌男預謀殺人且手段凶殘。

更一審認為，凌男供述避重就輕，未見悔意，也未賠償被害人家屬，犯後態度不佳，但考量凌男在憤怒、不滿情緒交互作用之下殺害被害人等情狀，難認已達完全泯滅良心，量處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經凌森義提起上訴，最高法院認為，原審判決並無違法之處，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1081212