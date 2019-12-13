化學槽車台中港翻覆 駕駛受傷送醫

一輛載運丙二醇甲醚的化學槽車13日行經台中港道路時意外翻覆，後續由槽車業者委託吊車及空槽車到場，將翻覆車輛扶正，並將剩餘危險物品移槽；確切事故原因仍待釐清。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真 108年12月13日

（中央社記者蘇木春台中13日電）邱姓男子今天駕駛載運丙二醇甲醚的化學槽車，行經台中港道路時，不知何故發生翻覆，駕駛手部割傷送醫，無生命危險，幸外洩的丙二醇甲醚未造成人員傷亡，警方正調查事故原因。

台中港務消防隊今天上午8時52分，接獲台中港警總隊轉報指出，一輛化學槽車行經台中港區南橫八路時不慎翻覆，且駕駛受傷，槽車的危險物品不斷外洩。

消防隊立即派遣各式消防車到場警戒，並拉起警戒線架設固定式砲塔防護，另通知西碼頭區域聯防小組到場支援，進行止漏防護。

40歲邱姓駕駛左手掌割傷、意識清楚，消防隊包紮後送往梧棲童綜合醫院救治，後續由槽車業者委託吊車及空槽車到場，將翻覆車輛扶正並將剩餘危險物品移槽。

警方初步調查，40歲邱姓男子駕駛裝載丙二醇甲醚的槽車，要從台中港到苗栗縣送貨，行經南橫八路近中南橋轉彎處，疑似擦撞中央分隔島後翻覆，警方正調查事故發生原因。（編輯：卞金峰）1081213