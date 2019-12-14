熱心法官曾輔導縱火嫌 胞弟卻遭燒死

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市玉井區「真理家族前輩堂」今天凌晨疑似遭曾姓男子縱火造成7人死亡，死者謝振益的哥哥謝瑞龍是曾輔導過曾男的少年法庭庭長。謝瑞龍接獲通知到場，面對媒體時不發一語。

謝振益與妻子、女兒共3人在今天的火災中喪命，謝瑞龍上午接獲通知後，取消原本在國定古蹟原台南地院辦理的公益講座，趕到場協助處理後事，面對媒體詢問時不發一語。

謝瑞龍長期關心公益及少年，還在台南少觀所推廣讀經、自費購買四書五經送給收容人讀誦。涉嫌縱火的曾男當初就是由謝瑞龍透過謝振益協助，轉介到真理家族前輩堂居住。原本希望透過群體的幫助加以感化，不料今天傳出憾事。

謝瑞龍曾多次在公益講座中分享本身求學的經歷，自述在小學時成績不是很好，在家裡不受重視，國小畢業就到台中當學徒。後來雖回到嘉義讀完國中，但國中畢業第二天就到新莊學車床、接著到苗栗學陶藝，兩個月後又去新竹學木工，當木工學徒到出師。

謝瑞龍在國中畢業後3年，才有機會去讀新竹市光復中學補校商科，半工半讀把補校讀完，取得同等學歷結業證書後，就入伍當兵。後來一路苦讀考上文化大學法律系夜間部，大三考上書記官，後來陸續考取律師、司法官。人生經歷豐富，所做判決也頗獲各界好評。

台南地院指出，今天案發後已致電謝瑞龍表達關心，並希望外界給謝瑞龍一點私人空間。（編輯：陳俊碩）1081214