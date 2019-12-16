中市檢警破選舉賭盤 查獲4件4人

（中央社記者蘇木春台中16日電）總統暨副總統、立法委員選舉進入倒數，台中警方針對幫派等案件加強偵辦，其中選舉賭盤案件共計查獲4件4人，犯嫌招攬不特定人下注簽賭，後續人流與金流，檢警正擴大偵辦釐清。

台中市警察局今天指出，自10日起至13日止，台中市警局配合警政署執行「全國同步掃黑行動專案」及「全國同步查緝賭博專案行動」，鎖定轄內幫派，深入蒐集不法事證，並針對可疑目標或經常遭民眾檢舉聚賭等場所，積極偵辦掃蕩。

在查緝賭博專案行動中，台中市警局計出動835名警力、掃蕩處所99處，共查獲選舉賭盤4件4人、職業賭場3件16人、六合彩簽賭37件39人、運動簽賭5件5人、網路賭博24件116人，合計查獲73件180人，共計查扣賭金新台幣11萬1565元。

其中，選舉賭盤案件，犯嫌以這次總統選舉結果為標的，在手機通訊軟體散播2020年第15任總統大選選舉賭盤訊息，招攬不特定人下注簽賭。後續相關人流與金流，檢警正擴大偵辦釐清。

在掃黑行動專案方面，中市警針對黑道幫派堂口、經營圍事場所及經常活動處所154處、其它處所77處，執行臨檢搜索掃蕩，動用警力1848人，共計檢肅治平專案目標1人、組織共犯9名成員到案，並查獲改造槍械、空氣槍、海洛因與安非他命等毒品。

其中，治平目標的吳姓男子，涉糾眾逞兇鬥狠並自立門戶，以替人居中調解金錢糾紛為由，強收調解費、工作費，遇有不從便指揮或教唆成員，向被害人施以強盜、恐嚇、妨害自由及傷害等暴力行為。相關案件涉案人訊問後，都已移送台中地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1081216