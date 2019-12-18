東檢查獲總統賭盤 將查組頭資金來源

（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東檢警破獲總統選舉賭盤，涉案3人偵訊後分別以新台幣3至8萬元交保。檢方表示，賭法採取讓票方式，將查組頭資金來源。

台東地檢署主任檢察官黃榮德今天傍晚宣布破獲這次總統選舉首宗賭盤。黃榮德表示，台東縣警察局刑警大隊日前接獲檢舉，經營六合彩地下賭博的組頭開總統賭盤。

檢察官林亭妤昨日下午指揮警方前往搜索，帶回廖姓、施姓、陳姓3名經營六合彩組頭，在他們的line社交群組中發現邀約簽注總統選舉。

黃榮德表示，賭盤簽賭方式是以讓票多少當賠率，至於賭哪一個陣營讓票，以及讓幾萬票，不方便透露，偵訊後組頭分別以新台幣3萬元至8萬元交保，警方將進一步追查組頭資金來源。

警調人員表示，目前總統選舉賭博是以讓票開盤，目前最被看好的一組人員，以贏得30萬票起跳，有的組頭開到讓票超過百萬票。

黃榮德表示，選舉將屆，選情日趨激烈，呼籲民眾應以候選人品格、能力、政策等作為投票依據，發揮選賢與能的民主選舉機制，莫受選舉賭盤不實訊息影響，若民眾遇有相關選舉賭盤或賄選情事，請踴躍撥打檢舉專線：080-024-099#4、089-361169。（編輯：李亨山）1081218