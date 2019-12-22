蘇澳籍漁船花蓮外海失火 海巡救援

一艘在花蓮豐濱外海作業的宜蘭蘇澳籍漁船，22日清晨返航時突然起火冒煙，花蓮海巡獲報調派2艇16人救援，並將失火漁船拖進花蓮港。（花蓮海巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 108年12月22日

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）蘇澳籍漁船清晨在花蓮豐濱外海4浬處失火，花蓮海巡隊獲報調派2艇16人救援，過程中另1艘漁船加入搶救而有1名漁工不慎受傷，由巡防艇搭救送醫，失火漁船拖進花蓮港。

在花蓮豐濱外海作業的宜蘭蘇澳籍漁船「興進滿 3」號，船上有1名台灣籍船長、2名印尼籍船員，今天清晨返航時艙內突然起火冒煙，雖然用滅火器及海水滅火，但火勢猛烈，隨即用無線電呼叫一旁友船支援，並通報海巡人員。

花蓮海巡隊長賀華傑表示，獲報後為爭取時間，立即通報線上巡防艇馳赴現場救援，另增派一艘100噸級巡防艇緊急出勤。清晨5時許巡防艇抵達時，失火船上3人已被另一艘漁船救起。

巡防艇立即噴水滅火，近中午成功將燒毀的漁船拖帶泊靠花蓮港東堤碼頭。（編輯：方沛清）1081222