新北鶯歌娃娃機台主 慘遭同業圍毆致死

新北市警方23日表示，在鶯歌區經營娃娃機台的歐姓男子21日深夜遭人押走並圍毆致死，警方22日晚上將8嫌全數通知到案，起出犯案工具，詢後依殺人罪嫌移送。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年12月23日

（中央社記者黃旭昇新北23日電）經營娃娃機台歐姓男子21日深夜遭陳姓男子夥同其他7人押上車，載往環河路圍毆；警方據報趕抵將他送醫仍不治，昨天通知涉案8人到案，詢後依殺人罪嫌移送。

新北市三峽警分局今天下午表示，案發於21日深夜，50歲歐男因曾與人發生口角糾紛，當時在鶯歌區中正三路的娃娃機店補貨時突然遭8人押走。

警方調查，當時由王嫌駕駛轎車帶同陳嫌、林嫌將歐男押上車。陳姓主嫌等5人，分別騎3輛機車尾隨將被害人押至鶯歌區環河路山水步道口，22日凌晨以徒手及球棒毆打歐男。

三峽警分局二橋派出所接獲110轉報，指有男子疑似倒臥路旁，警方前往查看發現歐男全身是血、傷勢嚴重，明顯是遭人毆打成傷，緊急轉報消防局救護車，送往三峽恩主公醫院急救。

歐男因頭骨破裂、耳部撕裂、腦出血、氣胸、左手臂骨折等傷勢過重，22日凌晨近5時宣告不治。

警方通知被害人家屬至派出所製作筆錄，並通知三峽警分局鑑識小組採證。涉嫌人毆打歐男後旋即離開現場，經調查不是幫派械鬥，歐男與陳姓等8嫌都是娃娃機店台主。

命案原因主要是彼此以往的口角糾紛，才使被害人慘遭毆打。當天深夜歐男與陳姓主嫌兩人又發生口角衝突，陳男離去並教唆其餘7名娃娃機台主一起犯案。

警方說，調閱監視畫面以車追人，鎖定陳男等人涉嫌，22日晚上將8嫌全數通知到案，起出犯案工具，經調查詢問後全案依殺人罪嫌移送檢方。目前5名少年犯裁定收容、3名成年犯聲請羈押。（編輯：方沛清）1081223