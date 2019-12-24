山老鼠集團提供一條龍服務 盜伐50公噸珍貴木材

以陳姓男子為首的山老鼠集團，盜伐足跡從高雄到南投橫跨8個縣市，結合佛具店、製材所，從下單訂製、盜伐到雕刻，提供「一條龍」服務，專案小組19日持搜索票兵分多路執行搜索。 中央社記者姜宜菁攝 108年12月24日

（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）橋頭、嘉義和南投地檢署19日指揮專案小組，破獲以陳姓男子為首的山老鼠集團，查扣紅檜、牛樟等珍貴林木，達50公噸，不法獲利超過新台幣1億元，為歷年來查獲最大數量山老鼠犯罪案。

嘉義地檢署檢察長繆卓然、橋頭地檢署主任檢察官李廷輝、林務局嘉義林區管理處長張岱等人今天一同召開記者會。

繆卓然表示，3個地檢署結合多個單位破獲跨縣市山老鼠集團，被盜伐珍貴林木數量為歷年最大，這也將是檢察官未來偵辦跨縣市犯罪方式。

橋頭地檢署半年前發現有藝品店收贓、不法裁切林木狀況，經聯繫嘉義、南投成立專案小組共同偵辦，統合警察、林務機關全力打擊盜伐、破壞國土及危害山林的集團。

專案小組發現，53歲陳男盜伐足跡從高雄到南投橫跨8個縣市，結合佛具店、製材所，從下單訂製、盜伐到雕刻，提供「一條龍」服務。

專案小組19日持橋頭、嘉義、南投地方法院核發的搜索票37張，兵分多路至高雄，嘉義、南投等地區同步執行搜索。

專案小組帶回陳男等22人，查扣紅檜、牛樟、肖楠、扁柏等珍貴木材，重量達50公噸，初估不法獲利超過1億元，全案依違反森林法、收受贓物罪擴大偵辦。

經檢察官訊問後，陳男涉有重嫌，由南投地檢署聲請羈押獲准，曾姓、許姓各以20萬、3萬元交保，其餘請回。

張岱表示，山林幅員廣，單靠林務局人員、巡山員去巡查，十分困難，去年成立盜伐通報平台「山老鼠雷達站」，讓登山客、民眾隨時通報加快查緝速度，也培訓山林志工，並結合檢警合作，才有此成果。（編輯：黃世雅）1081224