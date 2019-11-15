刑事局辦毒品查出案外案 破獲山老鼠集團逮6人

謝姓男子涉嫌組山老鼠集團，在中橫與北橫一帶山區盜伐，刑事局偵辦一起毒品案件時循線查獲，逮捕6人，共查扣5595公斤管制林木。（刑事局偵查第六大隊提供）中央社記者蘇木春傳真 108年11月15日

（中央社記者蘇木春台中15日電）謝姓男子涉嫌組山老鼠集團，在中橫與北橫一帶山區盜伐，刑事局偵辦一起毒品案件時循線查獲，逮捕6人，辦案人員共查扣5595公斤管制林木，今天依違反森林法罪嫌移將6人送辦。

刑事局偵查第六大隊第一隊今天表示，今年初偵辦一件販毒集團案件時，發現48歲謝姓男子與販毒集團有聯繫，但謝男疑似經營山老鼠集團，立即組成專案小組偵辦。

專案小組經半年跟監蒐證，查出謝男組成的盜伐集團，橫行中橫與北橫一帶山區，且謝男有辨識高級林木專業，銷贓管道多樣化，盜採後販售不特定藝品店及林木加工廠。

案件經報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，10月下旬與11月上旬，會同保七總隊第五大隊、台中市警察局刑警大隊、烏日分局及彰化縣警察局北斗分局等單位，前往苗栗縣三義鄉、卓蘭鎮，及台中市烏日區等6處搜索。

警方共計查扣管制林木紅檜、扁柏、肖楠木、牛樟木、香杉木等，共計5595公斤，並將謝男等6人帶回偵辦。

辦案人員查出，集團犯案期間一再更換車輛代步載運，且藏匿得手林木處相當偏遠隱密，警方透過中下游的藝品店與林木加工廠，向上溯源破獲，謝男等6人訊問後被依違反森林法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1081115