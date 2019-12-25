台南夫妻陳屍兩地 檢警追查釐清案情

（中央社記者楊思瑞台南25日電）來自越南的新住民阮姓女子19日被發現陳屍在台南市新營區租住處，當晚一具在八掌溪出海口被發現的男性浮屍，經查證是阮女的丈夫。檢警昨天初步相驗，案情還要進一步釐清。

警方初步調查發現，37歲的阮女約10多年前從越南嫁到中部地區，離婚後獨自撫養現年12歲的女兒。2年多前與現年36歲陳姓男子結婚，帶著女兒搬到新營與丈夫租屋同住。阮女平時從事美容業，陳男在不銹鋼工廠上班，阮女的女兒平日住在保母家，假日才會回家。

阮女的女兒從16日起無法聯絡上母親與陳男，19日晚間由保母陪同回家查看時，聞到屋內傳出臭味，隨即向警方報案。警方破門後發現阮女陳屍在主臥房地板上，明顯死亡多日，屋內沒有明顯的打鬥、或外力破壞入侵的狀況。

警方隨後追查陳男下落，當天晚間接獲嘉義縣警方通報，在八掌溪出海口發現一具男性浮屍，衣著、體型與台南警方通報協尋的陳男相似。警方進一步搜尋後，在附近的堤防外發現陳男平時使用的自小客車。

阮女的父母親接獲警方通知，從越南前來台南指認。昨天會同檢警到殯儀館相驗時，情緒激動無法接受事實，希望檢警協助釐清真相。檢警初步研判阮女疑窒息死亡，陳男疑為生前落水，被發現時都已死亡多日。

警方初步調查，阮女曾在15日與多名友人一同出遊；後來有鄰居聽到夫妻疑似爭吵的聲音，隔天就沒有人再看過兩人身影，詳細案情還待釐清。（編輯：孫承武）1081225