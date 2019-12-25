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水下探勘切割擱淺貨輪 潛水員失蹤

最新更新：2019/12/25 18:11
一艘貨輪擱淺在宜蘭縣頭城鎮大溪火車站前方礁石區，47歲潛水員呂姓男子25日中午下水探勘切割作業，下午2時許同伴發現呂男未上岸，趕緊通報消防局派員搶救，截至下午5時仍未找到呂男。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年12月25日
一艘貨輪擱淺在宜蘭縣頭城鎮大溪火車站前方礁石區，47歲潛水員呂姓男子25日中午下水探勘切割作業，下午2時許同伴發現呂男未上岸，趕緊通報消防局派員搶救，截至下午5時仍未找到呂男。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年12月25日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣25日電）家住基隆47歲潛水員呂姓男子今天下水探勘擱淺在宜蘭縣大溪火車站礁石區的無名貨輪，下午2時許，同伴發現呂男未上岸，立刻通報消防局派員搶救，截至下午5時仍未找到呂男。

宜蘭縣消防局特搜大隊大隊長李榮基表示，47歲潛水員呂男中午下水探勘切割作業，下午2時許同伴發現呂男過了原定時間仍未上岸，立即通報消防局派員救援，消防局獲報隨即出動大里、特種及馬賽分隊出人車和船艇趕赴現場，海巡署也派員在岸際協助，不過由於現場風浪強勁，截至下午5時仍未尋獲呂姓潛水員。

海巡署艦隊分署9月27日凌晨4時45分接獲行政院國家搜救指揮中心通報，疑似有中國大陸籍貨輪在三貂角東北方27浬處漂流，經調派船艇前往查看，發現這艘貨輪沒有船名且船上無人，但船尾有蕪湖港字樣，研判為中國大陸安徽省蕪湖港籍船舶，這艘貨輪最後擱淺在宜蘭縣頭城鎮大溪火車站前方礁石區。（編輯：李錫璋）1081225

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