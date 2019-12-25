台南縱火案公祭 真理家族盼恢復平靜

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市玉井區「真理家族前輩堂」14日凌晨遭縱火，導致7人死亡。真理家族今天在附近設置的靈堂舉辦告別式，負責人張和平說，悲劇不會改變家族理念，希望盡快恢復正常生活。

告別式過程簡單、莊嚴，噶瑪噶居寺洛本天津仁波切與藏傳佛教喇嘛為罹難者誦經超薦，罹難者的上百名親友到場致意。

張和平以「共生、共食、共享、共用」的理念創立真理家族，由一群有相同理念的民眾一起生活，白天分頭到農田、果園、工廠勞作；晚上回到房屋內休息，作息規律、簡單。遭縱火的「真理家族前輩堂」是其中一處建物，案發當天共住有46人，結果有7人逃生不及。

縱火嫌疑人為21歲曾姓男子，曾在輔導他的少年法庭法官善意轉介下，到「真理家族前輩堂」住過一段時間。曾男疑因想再入住遭拒，引發縱火的念頭。14日凌晨縱火後留在現場，後來被警方帶回；檢察官進行偵訊後，向法院聲請羈押獲准。

張和平今天在告別式中代表死者家屬發言時表示，感謝各界來送前輩堂往生的同修最後一程。原本盼望藉由真誠的愛與陪伴，協助社會、家庭改善青少年面臨的困境，但卻發生憾事，令人深感悲痛。案發至今，除安撫家族成員的悲傷情緒，也希望能盡快恢復正常生活。

張和平向前往採訪的媒體指出，曾男的父母在案發後每天到靈堂跪拜，讓人能體會為人父母此時的無奈，後續就交由司法秉公處理。這個悲劇不會改變真理家族追求大同世界、人間淨土的理念，將配合政府改善，使建築物符合相關法規。

創辦「鹿野苑關懷之家」的洛本天津仁波切說，真理家族可說是現代社會的清流，希望社會給予支持愛護，否則以後將沒人敢做善事。對於加害者的父母、家屬，也希望社會多給一點包容與寬待。（編輯：戴光育）1081225