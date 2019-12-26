禍不單行 大山車站又傳號誌故障

苗栗縣後龍鎮歷史建築大山車站23日遭小貨車撞毀，26日上午又發生大山至竹南段的號誌故障，正值上班上課時間，許多旅客行程因此延誤。中央社記者管瑞平攝 108年12月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣後龍鎮歷史建築大山車站23日遭小貨車撞毀，今天又傳出大山至竹南段的號誌故障，導致海線列車延誤，停靠在大山車站等待接駁，部分旅客行程被延誤長達1個多小時。

家住苗栗縣的呂姓男子上午搭乘火車北上要前往新竹，列車行駛至大山車站突然停了下來，一停就長達半個多小時，當時正值上班上課時間，許多旅客行程因此延誤，一列太魯閣號也停靠在大山車站，幫忙接駁旅客。

台鐵發布號誌故障通知指出，受到談文南號誌站號誌故障影響，自上午7時22分起，大山站至竹南站之間，南下北上列車有延誤的情況，影響範圍包含苗栗縣以及新竹縣市，已派出工程人員搶修，部分列車緩慢放行，於9時32分恢復正常。

有高中生搭乘區間車，要從通霄到竹北上課，也停在大山車站，因時間延誤長達1個多小時，今天乾脆請假，轉搭南下列車返家；由於大山車站23日才剛被小貨車撞毀，事隔不到3天，又傳出號誌故障，附近居民表示，真是禍不單行。（編輯：李錫璋）1081226