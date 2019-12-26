馮光遠指潘恆旭人品太差挨告 二審仍判免賠

（中央社記者劉世怡台北26日電）前高雄市觀光局長、韓辦創意總監潘恆旭不滿媒體人馮光遠批評他「人品太差」，提告求償200萬元及登報道歉，一審認定可受公評判潘敗訴、馮免賠，經上訴，二審今天駁回上訴，還可上訴。

一審判決指出，馮光遠今年1月在臉書上批評潘恆旭，雖然使用到「人品太差、招搖撞騙、不出事才有鬼、騙吃騙喝、踩在別人肩膀上、喧賓奪主」等言詞，雖然「稍嫌不留情面」，但這是針對潘恆旭推廣行銷高雄市觀光事務所引發相關新聞事件，以自己本身立場與角度，對於潘恆旭繼續擔任高雄市觀光局長職務「有可能再次發生類似爭議之情事並產生弊端等情，提出相關質疑、批判、表達不滿及期望大眾關注此等公共議題」。

一審法官認為，馮光遠言論僅為主觀價值判斷的陳述意見，應屬就可受公評之事而善意發表評論，並非以惡意中傷為目的，也不是單純謾罵，言論並未逾越合理範圍，沒有不法，馮光遠合理言論自由的保障應優先於潘恆旭的名譽權，因此駁回潘恆旭損害賠償請求，馮光遠免賠。

潘恆旭不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。（編輯：張銘坤）1081226