遭恐嚇案情曝光 余天：家人暫停輔選活動

（中央社記者沈如峰新北28日電）民進黨籍立委余天收到勒索恐嚇信，警方已展開偵辦。余天今天說，原本要求警方不要曝光案情，但媒體都已報導，擔憂家人安全，他已要求家人暫停輔選活動。

余天上午接受媒體聯訪時說，他也是昨天晚上跑完行程後，接到幕僚通知才知道有這張恐嚇信，並請辦公室主任一定要報警處理。他還是現任立委，居然還會被恐嚇，真是不可思議，治安恐亮起紅燈。

余天表示，他昨天還特別拜託警方暫時不要曝光這起恐嚇案，警方當時也答應偵辦中不會公開，但不曉得為什麼全部媒體都知道了，「我覺得警政單位要檢討，萬一我家人出事誰負責。」

余天也說，他根本不認識對方，懷疑是詐騙集團所為，原本家人都有在幫忙輔選，但接到恐嚇後特別交代家人沒事不要出門，並暫停家人幫忙他輔選；至於他個人還是按照既定行程，外出拜票。

余天、網紅館長「陳之漢」昨天先後傳出收到遭恐嚇勒索。其中，寄給余天的「小林」自稱自己的大哥與余天有幾面之緣，需新台幣20萬元應急跑路，且非常熟悉余天家人狀況，希望余天「幫忙」，否則就要余天家人好看。

新北市警方獲報後，雖研判是傳統老套亂槍打鳥詐騙，仍不敢大意，已蒐集相關事證與帳戶資料供內政部警政署刑事警察局偵辦。（編輯：李錫璋）1081228