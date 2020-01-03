金門副縣長室遭闖空門 警方火速破案移送2嫌

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣政府副縣長辦公室連續2天遭竊，縣警察局金城分局今天宣布偵破，移送2嫌。分局長李益杰表示，這是單純的竊盜案件，與選舉無關，對員警能立即破案，表示嘉勉，

金城分局表示，縣府副縣長辦公室昨天上午9時許報案指辦公室遭竊賊闖入，損失新台幣千餘元，分局獲報後，李益杰立即指示金城派出所及偵查隊成立專案小組全力投入偵辦，並清查轄內慣竊及研判犯罪手法，分析過濾可疑分子，同時通知刑大鑑識小組到場，針對嫌犯所留下跡證進行採證。

副分局長許績俊表示，經調閱縣府周遭監視器後，發現竊賊共有2人，1日凌晨3時40分左口闖入副縣長辦公室四處翻找財物得手千元後，逃離縣府。本案經過擴大偵辦，發現其中一名嫌犯在民國108年12月31日約2時30分，已先行潛入一次，但未搜尋到相關財物，因而作罷離去，隔天凌晨夥同另一名嫌犯再次潛入著手行竊。

許績俊說，透過監視器，眼尖員警立刻得知竊賊身分，經通知到案說明後，全案依侵入住居罪及竊盜罪移送法辦。

由於正值選舉期間，本案發生時一度遭人聯想與選舉有關。李益杰表示，本案是為單純的竊盜案件，與選舉無關，對員警能立即偵破表示嘉勉。

另外，分局表示，年關將近，竊賊宵小開始蠢蠢欲動，呼籲民眾和公務機關務必要把門窗關好，包含車輛熄火後記得上鎖，財不露白，勿讓宵小有任何得逞的機會。如果發現可疑人士，請儘快通報警方。（編輯：方沛清）1090103