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哥哥一家3口尋短 明道：震驚與難過

最新更新：2020/01/05 20:55
北市內湖山區5日下午傳出一家3口死亡案件，北市警消獲報到場發現林姓男子3人已明顯死亡，初步了解疑為債務因素所致，死者林男為藝人明道（圖）的哥哥。（圖取自明道微博網頁weibo.com）
北市內湖山區5日下午傳出一家3口死亡案件，北市警消獲報到場發現林姓男子3人已明顯死亡，初步了解疑為債務因素所致，死者林男為藝人明道（圖）的哥哥。（圖取自明道微博網頁weibo.com）

（中央社記者黃麗芸台北5日電）藝人明道的哥哥疑因債務問題想不開，今天下午帶妻兒到內湖山區尋短，北市警消接獲民眾通報，到場發現3人已身亡。明道晚間發聲明表示，不清楚事發原因，感到非常震驚與難過。

台北市警消今天下午1時43分接獲登山民眾通報，指內湖區安泰街附近的土地公廟旁步道上，疑有人自殺，立即派員到場處理，發現一名年約42歲男子在樹上上吊身亡，樹旁地上躺有一名年約40歲女子和一名11歲男童，3人皆明顯死亡。

據警方調查了解，死者林姓男子為明道的哥哥，林男和妻兒3人昨天下午從自家騎車出門後未歸，今天下午3人騎車到案發地附近後再步行至樹林，林妻及兒子脖子上有勒痕，且透過死者手機和友人對話內容顯示，疑因積欠新台幣250萬元債務，一時想不開才尋短，但真正死因仍有待後續鑑識釐清。

警方下午也通知林男的父親和姊姊到派出所製作筆錄，林父表示，林男確實有債務問題，林男姊姊則悲慟不已；警方隨後在林男家中也發現一張寫有交代後事的便條紙。

明道今晚也發布聲明表示，感到非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生什麼狀況，和安慰家人，基於尊重檢警偵查不公開，日後只能對警方發言，將盡力協助檢警釐清真相。（編輯：李錫璋）1090105

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥打衛生福利部安心專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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