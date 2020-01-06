明道胞兄一家3口命案 檢察官相驗遺體

（中央社記者黃麗芸台北6日電）北市內湖區昨天驚傳3屍命案，死者為藝人明道的哥哥一家人，疑因債務問題走上絕路。士林地檢署檢察官今天到一殯相驗3人遺體，以釐清案情，明道嫂嫂的家人難掩哀傷、放聲大哭。

台北市警消昨天下午接獲登山民眾通報，指內湖區安泰街附近的土地公廟旁步道樹林間，疑有人自殺，經派員到場處理，發現年約42歲的林姓男子在樹上上吊身亡，樹旁地上則躺有年約40歲陳姓女子和11歲男童，3人皆明顯死亡。

根據警方調查了解，死者為明道的哥哥一家人，疑因債務問題而想不開，林男生前曾和友人通訊說有債務問題纏身，並在家中留有紙條交代後事；明道昨晚也發布聲明表示，不清楚事發原因，對此感到震驚與難過，將安慰家人和盡力協助檢警釐清真相。

士林地檢署檢察官今天上午到台北第一殯儀館相驗3人遺體，以釐清死因和案情，明道委由堂哥到場處理，陳女的姊姊們到場後隨即放聲大哭。

另，警方在案發現場發現有飲用過的礦泉水，不排除陳女和兒子是先被下藥迷昏後勒斃，已採證檢驗以釐清案情。（編輯：方沛清）1090106

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