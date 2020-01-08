感情糾紛地檢署外朝女潑酸 3男遭起訴重傷害

（中央社記者蕭博文台北8日電）男子陳韋傑與蔡姓女子有感情糾紛，利用蔡女到士檢出庭機會，安排張家豪潑酸，造成蔡女受有化學性灼傷達重傷程度。士檢昨天依重傷害罪起訴陳、張，及負責接應的李育龍。

士林地檢署今天提供的新聞資料指出，陳姓男子與蔡姓女子民國107年間交往，108年2月分手。陳男認為蔡女非真心交往而心生怨懟，先是恐嚇蔡女遭起訴，之後又找人破壞自己的機車、在住處外張貼恐嚇傳單，誣告蔡女涉嫌恐嚇、毀損等罪。

去年7月間，陳姓男子決定以潑灑強酸方式教訓蔡女，安排張姓男子喬裝外送人員，多次前往蔡女工作的門市送咖啡、花束，企圖引誘蔡女外出潑灑不明液體，所幸蔡女心生疑竇而未被害。

陳姓男子得知蔡女去年9月12日將為了被控恐嚇、毀損案到士檢出庭，以新台幣50萬元為代價，委託張姓男子利用開庭結束機會朝蔡女潑酸，張男則另外找來李男負責開車接應。

陳姓男子為規避刑責，還事先要求張男配合錄製影片，張男在影片中佯稱是主動幫陳男教訓蔡女出氣，陳男則在旁假意阻止。

起訴指出，陳姓男子另安排與蔡女一同出庭的友人透過LINE傳送「6」作為暗號，以示意開庭結束，並提供陪同蔡女出庭的蔡女父親汽車車牌供張男鎖定。張男待蔡女欲上車離去時，持強酸溶劑潑灑，造成蔡女三度化學性灼傷，已達重傷害程度。

陳姓男子矢口否認犯罪，辯稱張男主動幫他出氣，張男、李男則僅坦承傷害罪。

檢察官調查發現，陳姓男子案發前曾用手機搜尋硫酸、化工材料行、指紋用什麼擦掉、蔡女親屬臉書資料，並有證人指述為證，認定陳男主導犯案，起訴陳男等3人。（編輯：張銘坤）1090108