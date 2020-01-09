租徐乃麟豪宅當賭場 2女子判刑定讞

（中央社記者劉世怡台北9日電）女子楊強蓉透過董子綺向藝人徐乃麟承租豪宅後，涉嫌與董女共同經營麻將賭場，二審考量董女償還部分款項並與被害人和解，今天改判5月徒刑，楊女仍判6月，均可易科罰金定讞。

判決指出，董子綺與徐乃麟相識多年，民國105年間介紹楊強蓉向徐乃麟承租台北市內湖區一處豪宅，董女、楊女即涉嫌自105年5月至6月間，在豪宅內邀約聚賭麻將，並收取抽頭金牟利。

楊強蓉坦承犯行，但董子綺辯稱，楊強蓉租場地提供賭客賭博，房租也是楊女支付，她並未共同經營賭場，更何況還被楊女等人以偷牌方式詐賭，是詐欺被害人，當然沒有意圖營利聚眾賭博犯行可言。

徐乃麟則作證說，是董子綺介紹楊強蓉向他租屋，但租了2、3個月就退租，管理員還告訴他房屋出入複雜，董女則解釋是楊女朋友多，常相約打麻將，好像還有抽頭。

一審法官勘驗董子綺、楊強蓉通訊軟體對話紀錄，發現董女對楊女租屋經營賭場知之甚詳，還討論內部設施、裝潢美觀對賭客來場意願的影響，多名賭客也指證賭場是董女、楊女共同經營，依圖利聚眾賭博罪，判處董女、楊女各有期徒刑6月，得易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，審理期間，董女提出新台幣22萬元、簽下200萬元本票，已與被害人和解；二審今天改判董女有期徒刑5月，楊女部分則駁回上訴，維持刑度6月，均可易科罰金，全案定讞。（編輯：李亨山）1090109