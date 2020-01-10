控涉意圖使人不當選 林岱樺告藍營9人

民進黨立委候選人林岱樺（中）10日偕同律師到高雄地檢署，提告國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋等9人涉犯意圖使人不當選及加重誹謗罪嫌。中央社記者陳朝福攝 109年1月10日

（中央社記者陳朝福高雄10日電）遭國民黨陣營指「民進黨走路工抓到了？」民進黨立委候選人林岱樺今天到高雄地檢署提告國民黨「打鬼軍團」團長周錫瑋等9人，涉犯意圖使人不當選及加重誹謗罪嫌。

林岱樺除於昨天反擊國民黨製造假新聞造謠抹黑外，上午偕同律師到雄檢申告周錫瑋等9人涉犯意圖使人不當選及加重誹謗罪嫌，由內勤檢察官受理調查。

林岱樺於按鈴申告前接受媒體訪問表示，9日下午國民黨陣營分別在高雄與台北舉辦2場記者會，指控她在高雄大寮的造勢活動上發放走路工，純粹為造謠抹黑招數。

林岱樺表示，國民黨只會製造假新聞，這是選舉移花接木造謠的招數。這是工讀生薪資，也都依政治獻金法完成簽收及造冊，不是走路工或賄金，因此提告，以正視聽。

周錫瑋、國民黨考紀會主委魏平政昨天召開「民進黨走路工抓到了？」記者會，公布一段影片，請檢警查明林岱樺5日的競選造勢有無涉及走路工觸法。國民黨高雄市立委候選人陳麗娜也於國民黨高雄市黨部召開「抓到了！奧步已出現？」記者會，黨籍立委候選人陳美雅、徐慶煌及高雄市議員李雅芬、陳玫娟、蔡金晏、黃香菽等人到場聲援。（編輯：陳俊碩）1090110