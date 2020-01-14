化工廠火警造成空污 高市環局採樣將開罰

高雄市林園區一家化工廠14日發生火警，火勢延燒近50分鐘撲滅，沒有人員傷亡，但因現場大量粉塵掉落引燃，冒出大量濃煙，環保局人員到場採樣後將依空污法開罰。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 109年1月14日

（中央社記者程啟峰高雄14日電）高雄市林園區一家化工廠今天下午發生火警，火勢延燒近50分鐘撲滅，雖未造成人員傷亡，但因現場大量粉塵掉落引燃，冒出大量濃煙，環保局到場採樣後將依空污法裁罰。

高市環保局駐林園工業區稽查人員下午3時25分接獲工業區內工業三路信昌工業公司丙二酚倉庫發生火警，冒出大量黑煙，即派員前往採樣。高市消防局消防人車隨後也據報趕到，現場為2層鐵皮建築物，火勢於下午4時13分撲滅。

高市消防局指出，火場位在鐵皮屋倉庫包裝機處，燃燒面積約20平方公尺，沒有人員傷亡。

環保局表示，業者當時已停止酚類化學製程操作，正進行包裝機倉內清理，過程中大量粉塵掉落產生靜電引燃火警，當場造成大量黑煙散布於空氣中，已在現場採樣，後續將依空污法裁罰業者。

環保局指出，下午3時55分火場測出毒性物質雙酚A，立即啟動毒化物質緊急應變處置，環境事故專業技術小組也進廠進行現場、周邊及下風處監控，火勢撲滅不久，現場已沒有再測得任何化學物質。（編輯：謝雅竹）1090114