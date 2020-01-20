紅火案更二審辜仲諒：沒拿一毛錢 另求解除限境

（中央社記者劉世怡台北20日電）棒協理事長辜仲諒涉紅火案，高院更二審今天開庭，辜仲諒說，沒拿一毛錢，沒有不法所得，另請求法院審酌他將出席今年奧運及明年爭取亞洲棒球總會會長，裁定解除限制出境。

身兼中華棒球協會理事長的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，今天出庭表示，出售結構債是有經過董事會同意，而且一開始他就要求「要開大門走大路」，包括時任法務長鄧彥敦也說要出售、怕超額，審酌時任妹婿陳俊哲是資產巿場的專家，才委託陳俊哲執行處理；他沒拿一毛錢，也沒有不法所得，他不了解檢方為何有這些控訴。

對於限制出境新法上路，須重行處分部分，辜仲諒說，他沒有理由要逃亡，被限制出境10幾年來不出國，他覺得很輕鬆，但是近期因公益事件，並非他個人因素，就必須聲請解除限制出境，主要是出席2020年奧運以及2021年爭取亞洲棒球總會的會長，他當然也可以每次出國，每次向法院聲請解禁，但還是希望法院可以直接裁定解禁。

辜仲諒委任律師宋耀明指出，本案從一審至今，各法院審理核心焦點在於紅火公司，究竟是否為中信金的特殊目的公司；法院判有罪時，一方面不想認定紅火是中信金的SPV（特殊目的公司），又要認定紅火的獲利沒有全數回歸中信金是違法的，以致於判決產生矛盾，這是最高法院發回意旨內容須釐清。

宋耀明指出，紅火公司獲利部分，其中新台幣3億元檢方指控是遭辜仲諒及陳俊哲共謀侵占，但這3億元都是陳俊哲花用去買世界名琴、名畫、常玉名畫、朱銘的雕塑等，與辜仲諒完全無關。

同案被告，時任中信金控財務長張明田庭上說，出售結構債，他沒有決定權，也沒有圖利他人或是違背職務；時任中國信託商業銀行副總經理林祥曦則說，結構債只是形式上出售，這次最高法院發回已指出他並不是核心人物。

辜仲諒等中信金高層主管，被控於民國94年間買進兆豐金股權及大量連結兆豐金股票的結構債，並指示親信在香港成立資本僅1美元的紙上「紅火」公司，在行政院金融監督管理委員會核准中信金收購兆豐金股權後，由「紅火」贖回結構債，賺得逾新台幣10億元價差。

高院更一審判辜仲諒3年6月，最高法院去年11月間將辜仲諒、張明田及林祥曦部分發回更審；另就鄧彥敦部分判決無罪確定。（編輯：李亨山）1090120