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西雅圖咖啡涉摻低價豆
連鎖咖啡店「西雅圖咖啡」宣稱「100%阿拉比卡豆」，卻涉嫌摻入低價豆，包裝成13項產品，業者公告消費者可退貨或換貨，劉姓總經理11月26日繳回犯罪所得新台幣1000萬元。
西雅圖咖啡涉摻低價豆
新聞專題
西雅圖咖啡涉摻低價豆1/5

西雅圖咖啡涉攙偽 士檢起訴總經理等3人

最新更新：2020/01/22 14:39
西雅圖咖啡總經理劉增祥涉嫌夥同員工，在產品中攙偽低價羅布斯塔咖啡豆，士檢22日依食安法的攙偽假冒等罪嫌起訴劉等3人。圖為西雅圖咖啡門市。（中央社檔案照片）
西雅圖咖啡總經理劉增祥涉嫌夥同員工，在產品中攙偽低價羅布斯塔咖啡豆，士檢22日依食安法的攙偽假冒等罪嫌起訴劉等3人。圖為西雅圖咖啡門市。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北22日電）西雅圖咖啡總經理劉增祥涉嫌夥同員工，在標榜100%阿拉比卡咖啡豆的產品中攙偽低價羅布斯塔咖啡豆，士檢今天依食安法的攙偽假冒等罪嫌起訴劉等3人及經營者馥餘實業。

士林地檢署起訴書指出，劉男與廠務經理李志明、烘焙組長何家誠共謀，自民國107年起，將每公斤新台幣95元的羅布斯塔豆，以13%或26%比例攙偽加入標示為100%阿拉比卡咖啡豆的商品並對外販售。

起訴指出，涉攙偽的產品包括「西雅圖Legendary義式綜合2LB」、「西雅圖ESP羅馬綜合深焙咖啡豆」等13項產品。

起訴並指出，媒體揭露本案及衛生局前往稽查時，劉男等人否認犯行並提出不實聲明誤導稽查人員，但在檢察官執行搜索當天即坦承犯行，主動交付犯罪所得新台幣1000萬元，並刊登道歉啟事向民眾道歉，犯後態度尚佳。

檢察官認為，馥餘實業販售的西雅圖咖啡產品為國內數一數二、市佔率極高的咖啡產品，擁有許多直營店面及廣大知名度，未能謙恭自省做為同業標竿，竟為牟取不法利潤，涉嫌食品詐欺。

檢察官也認為，此案不僅重創西雅圖咖啡品牌形象，更造成民眾對於食安的不信任感，但考量羅布斯塔豆也是咖啡豆的一種，並非對人體有所危害的商品，並無危害人體之虞，請求法院量處適當之刑。

士檢認為，劉男等3人涉嫌觸犯食品安全衛生管理法的攙偽假冒罪、刑法販賣虛偽標記商品罪，今天起訴劉男等3人及馥餘實業。（編輯：方沛清）1090122

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