刑事局鑑識追真相 關鍵DNA破17年冷案

（中央社記者黃麗芸台北22日電）刑事局今天表示，鑑識科透過犯嫌和證物的DNA鑑驗比對，去年總計破案2565件，有8件為冷案。其中17年前台中市通訊行遭搶未破，去年李男販毒遭逮，經採樣DNA比對後落網。

刑事局今天舉行「關鍵『DNA』深藏17年，就是要把他挖出來」破案記者會，鑑識中心主任黃女恩表示，刑事局依去氧核醣核酸採樣條例規定，自民國101年起針對毒品、竊盜再犯者進行DNA採樣建檔。

由於一名40多歲的李姓男子涉嫌販毒，去年8月遭台中市警察局逮捕，並依DNA採樣條例採集其唾液樣本送到刑事局進行DNA建檔，隨後也和未破刑案資料庫進行比對，結果發現竟與17年前台中通訊行遭強盜案的證物DNA型別相符。

台中通訊行一案發生於91年8月，位於民權路的一間通訊行突然遭一名不明男子持槍進入，並強押詹姓店員至通訊行後方廚房控制行動，歹徒除搶走詹姓店員金飾項鍊外，還洗劫通訊行內15支行動電話等財物，隨後逃逸。

轄區警方接獲脫困被害人電話報案後，立即成立專案小組追查，被害人後來也指認當時所逮捕的陳姓犯嫌，但陳嫌矢口否認犯案，經採取其唾液樣本和相關證物送刑事局進行DNA鑑驗比對，結果卻不符，排除陳男涉案且不起訴，但案情從此陷入膠著。

但法網恢恢、疏而不漏，刑事局長期辦理DNA鑑驗與建檔比對機制，事隔17年再比對出新鑑識證據，經通報台中市警察局偵辦後，通知李嫌到案說明，他供稱當年犯案數多，已不記得此案，全案詢後並依DNA鑑定結果於去年底移送台中地檢署偵辦。

黃女恩說，刑事局長期辦理DNA建檔工作，對於未破陳案的DNA證物比對，常提供破案有力線索，對偵破陳年舊案功不可沒。且去年因DNA建檔比對破案的大小刑案，總計就多達2565件。

其中，冷案就占8件，包括重大性侵案3件，分別為16年、10年、10年；強盜案4件，分別為20年、17年、13年和13年；還有一件11年的搶奪案。

黃女恩解釋，鑑識中心收到DNA樣本或是相關證物後，都會先萃取、分析相關資料，待分析數字出來後進行建檔，同時也會和電腦資料庫檔案的DNA或物證比對，通一個月會完成一批次作業，比對結果約在一天內即可確認。

刑事局說，李嫌因吸食毒品建檔，本案方得偵破，DNA鑑驗與建檔比對機制，除讓17年前被錯誤指認的陳姓民眾洗刷冤曲外，也讓沉寂長達17年的重大刑案出現破案契機，並彰顯科學證據對伸張司法正義的重要性。（編輯：張銘坤）1090122