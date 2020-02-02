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澎湖跨海大橋一名女子落海亡 原因待查

最新更新：2020/02/02 13:16
澎湖跨海大橋2日發生女子落海，警消、海巡與空勤隊展開搜尋，事發近3小時後尋獲，發現女子已明顯死亡，落海原因由岸巡等單位處理中。（澎湖海巡隊提供）中央社 109年2月2日
澎湖跨海大橋2日發生女子落海，警消、海巡與空勤隊展開搜尋，事發近3小時後尋獲，發現女子已明顯死亡，落海原因由岸巡等單位處理中。（澎湖海巡隊提供）中央社 109年2月2日

（中央社澎湖縣2日電）澎湖跨海大橋今天傳有女子落海，警消、海巡與空勤隊展開搜尋，事發近3小時後尋獲，已告死亡，女子落海原因由岸巡等單位處理中。

澎湖縣政府消防局表示，落海的林姓女子，現年20歲，家住台中市。

澎湖消防局是在今天清晨6時27分接獲澎湖縣警局轉報指出，澎湖跨海大橋有一名女子落海，立即由大隊長陳孟鴻率第2大隊及白沙分隊共3車1艇10人前往救援。

現場包括消防局救生艇，岸巡水上摩托車、潛水協會等民間船艇及空勤總隊直升機也陸續加入搜尋，直到上午9時23分許，由空偵機在通樑港外1000公尺海域發現，通報岸巡水上摩托車馳往載運落水女子，經消防局救護人員以長背板固定搬運上岸，發現女子已明顯死亡，落海原因由岸巡等單位處理中。（編輯：黃世雅）1090202

澎湖跨海大橋2日發生女子落海，警消、海巡與空勤隊展開搜尋，在事發近3小時後尋獲，經消防局救護人員以長背板固定搬運上岸，發現女子已明顯死亡，落海原因待調查。（澎湖消防局提供）中央社 109年2月2日
澎湖跨海大橋2日發生女子落海，警消、海巡與空勤隊展開搜尋，在事發近3小時後尋獲，經消防局救護人員以長背板固定搬運上岸，發現女子已明顯死亡，落海原因待調查。（澎湖消防局提供）中央社 109年2月2日
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