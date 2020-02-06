男闖工寮勒斃老婦強盜 判處無期徒刑定讞

（中央社記者蕭博文台北6日電）男子陳谷豪闖入彰化縣一處工寮行竊遭73歲老婦撞見，憤而以雙手勒斃老婦搜刮錢財。二審認為陳男並非全無改過遷善的可能，依強盜殺人罪判處無期徒刑，最高法院今天駁回上訴定讞。

全案起於民國107年4月30日，陳姓男子施用強力膠後，行經被害老婦的工寮，因缺錢花用入內行竊，適巧老婦騎車抵達並質問「在幹嘛」，雙方發生口角。

陳男發現老婦將機車鑰匙掛在門旁，為搜刮置物箱內財物，伸手拿取鑰匙遭老婦阻止，因而心生氣憤，在強力膠作用下瞬間暴怒，將老婦推倒在地，雙手緊掐老婦頸部約5分鐘致死，甚至污辱屍體，最後搜刮裝有新台幣1950元的老婦皮包後離去。

法院審理期間，陳男向死者丈夫下跪道歉。一審彰化地方法院、二審台灣高等法院台中分院，均依強盜殺人罪判處陳男無期徒刑，褫奪公權終身，另依污辱屍體罪判處有期徒刑1年6月。

二審指出，陳男素行不良、犯案手段凶殘，並考量陳男長期吸食強力膠，行為模式異於常人，有依賴性、邊緣性等人格特質且智識不高，審酌一切量刑因子，認為陳男尚非全無改過遷善的可能，就強盜殺人罪判處無期徒刑。

污辱屍體部分因未上訴，於二審確定。台中高分院則就強盜殺人部分，依職權提起上訴。

最高法院認為，二審依醫院鑑定結果認定陳男行為時的判斷、處理能力並未顯著減退，無從適用減刑規定，與卷證資料相符，且無違證據法則、經驗及論理法則。

此外，最高法院認為，二審曾囑託醫院就陳男有無矯正、再社會化之合理期待可能性進行鑑定，並就本案所造成的危害等情狀綜合考量後判處無期徒刑，並無失衡之處，今天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1090206