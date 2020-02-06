花蓮玉里醫院保護室棉被起火 疏散34人1病患嗆傷

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）衛福部花蓮玉里醫院今天下午疑發生保護室棉被起火案件，消防人員疏散34名病患，其中一名病患因吸入性嗆傷，送醫治療，生命跡象穩定，起火原因仍待調查。

花蓮縣消防局第三大隊表示，今天下午2時接獲玉里醫院火警通報，消防人員到場時，醫院員工已撲滅火勢，消防人員接力處理殘火、排煙，並疏散34名病患。

花蓮縣消防局第三大隊表示，起火位置為1樓保護室，疑似因棉被燃燒，造成一名病患吸入式嗆傷，經院內檢傷後送往玉里榮民醫院治療，詳細起火原因仍待調查。

衛福部玉里醫院副院長劉駿熒表示，起火的保護室為一人一間管理，主要收容急性、需約束的病患，醫療人員透過監視器，每15分鐘巡視一趟病患狀況，在看到房門冒煙後緊急通報。

劉駿熒表示，經檢查監視器畫面及現場起火的棉被，懷疑男性病患疑使用打火機點燃，目前由鑑識人員調查起火原因；另因擔心病患吸入濃煙，造成身體不適，也安排送往鄰近醫院治療，目前無生命危險。

劉駿熒說，這名男性病患上個月才到院治療，因有明顯需急性約束治療，暫時安置在保護室，且因進出病患都需經安全檢查，未來院方也會加強安檢強度。（編輯：洪學廣）1090206