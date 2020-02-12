防制酒駕街頭暴力 高市：強勢執法零容忍

（中央社記者陳朝福高雄12日電）高雄市近一週來頻傳街頭暴力事件，高雄市警方宣示防制街頭暴力是目前重點工作，將強勢執法，且今天起連3日執行防制酒駕大執法，落實「酒駕零容忍」。

高雄市6日起連續發生因債務糾紛、行車糾紛、互看不順眼等引發的多起街頭暴力事件，雖然轄區警方出動快打部隊處置，但頻傳街頭暴力事件仍讓外界關切，批評治安敗壞。

對於連續發生街頭暴力事件，高雄市政府警察局長李永癸於昨天高市府市政會議後接受訪問表示，防制街頭暴力是警方目前的工作重點，對於近來4起暴力事件將依新修訂的刑法第150條究辦，絕不寬貸。

李永癸指出，刑法第150條暴力脅迫聚眾3人以上，比過去引用社會秩序維護法的罰則提高，首謀者有期徒刑6個月以上，3年刑期以下，罰則很重；至於在旁助勢者也有刑責。

另外，為落實「酒駕零容忍」，高市警局交通警察大隊規劃今天起連3日防制酒駕大執法，強勢取締酒後駕車，聯合分局同步針對橋梁、地下道、聯外道路及往來幹道等，全面實施封閉式道路臨檢勤務，讓深夜可能酒後駕車者不敢心存僥倖。

高市警局交通大隊表示，以往取締酒後駕車的路檢勤務以「1車4人」執行，效果較有限，因此規劃「封閉式路檢」，強化路檢執勤人數達20人以上，並拉長縱深達40至50公尺以有效減緩車速並確保執勤人員安全。

在轄區警力配合部署方面，於主要路檢點周遭規劃至少三組機動攔截警網，針對意圖逃逸及規避臨檢者即時發動攔檢。

李永癸表示，許多販售酒品的業者均願意配合警方共同防制酒駕，但仍有民眾自行購買酒品於自宅飲酒後心存僥倖上路，這次透過取締酒駕大執法將針對汽車加強攔檢。

高市警局統計去年酒後駕車肇事案件中，汽車酒駕肇事案件達4成，而31歲至60歲為酒後駕車肇事高風險群（占整體比率71.5%），在酒後上路發生交通事故的飲酒、販售酒品地點，主要以便利超商、檳榔攤、熱炒店、路邊攤及KTV及自宅等。（編輯：黃世雅）1090212