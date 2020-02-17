太陽花學運告黃昇勇涉殺人 二審3/16宣判

（中央社記者蕭博文台北17日電）太陽花學運期間，民眾在行政院前靜坐遭驅離，向北院自訴前台北市警察局長黃昇勇涉殺人未遂等罪。黃一審獲判無罪，二審高院今天辯論終結，全案3月16日宣判。

前立法委員周倪安自訴指出，民國103年「323陳抗事件」發生時，前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、黃昇勇、前台北市警察局中正一分局長方仰寧、北平東路後門現場指揮官等人，以武力強行驅離靜坐聲援太陽花學運的學生與民眾，涉犯殺人未遂等罪嫌。

不過，江宜樺、王卓均、方仰寧、北平東路後門現場指揮官等人部分，台北地方法院已因程序等問題諭知不受理確定，本案刑事自訴被告僅剩黃昇勇1人。

一審北院認為，黃昇勇身為台北市警察局長，交付各分局長驅離任務，黃昇勇依法令所為，具備阻卻違法事由，自屬不罰，判決無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。高院今天開庭時，黃昇勇表示，他是行動總指揮，非現場指揮官，也指示各分局長保障合法、取締非法、防制暴力，注意本身及群眾安全，請法院判決無罪。

黃昇勇還說，案發不久後他即退休，跑到南部務農，每次都千里迢迢趕來開庭，受到不小折磨，希望法院公正裁決，讓整起事件做個了斷。

自訴代理人尤伯祥律師則主張，本案是大規模國家暴力，造成大量流血，現場是和平、理性的臨時性集會且無人攻擊警察，黃昇勇沒有阻卻違法事由，且當時行政院要求限時驅離，黃昇勇可以預見必然得採取暴力手段進而造成民眾傷害的結果，應負起責任。

周倪安則表示，從香港暴警、中國COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情來看，若當年沒有這麼多年輕人站出來阻擋海峽兩岸服務貿易協議，今天台灣的疫情會更嚴重，希望法院給這些民眾公道。

參與抗爭行動的洪聖超則表示，案發至今6年，大家都很累，慢慢很多人放棄訴訟，黃昇勇不要覺得只有自己受傷；參與人王景弘說，無論判決結果為何，希望國家正視有一群人在那個夜晚被國家傷害。

審判長諭知全案辯論終結，將於3月16日上午宣判。（編輯：李亨山）1090217