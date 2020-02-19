花縣媒體採購案3人受懲 公懲會：維護公務紀律

（中央社記者劉世怡台北19日電）花蓮縣政府日前的媒體採購案引起軒然大波，公懲會今天指出，前縣府副秘書長謝公秉嚴重損害政府形象，為維護公務紀律，判記過2次、罰款10萬元，其他2人也記過、減薪或罰款。

前花蓮縣長傅崐萁任內共釋出25個「縣政宣導平面及影片素材資料庫蒐集建立」採購案，有別於一般政府執行媒體採購案由媒體或公關公司投標，這批縣府標案幾乎全由花蓮在地記者以個人身分得標，且只須回繳縣長施政文章、影音即可，引起軒然大波。

監察院去年6月初彈劾謝公秉、縣府行政暨研考處長林金虎及新聞科長黃微鈞，並移送司法院公務員懲戒委員會。

公懲會12日判謝公秉記過2次、罰款新台幣10萬元；林金虎減月俸百分之10，期間一年；黃微鈞記過1次、罰款10萬元。全案確定。

公懲會今天發布新聞資料指出，認定此件媒體記者採購案是由謝公秉指示辦理，並由林金虎、黃微鈞督導執行，部分記者不願參與時，再由謝公秉負責勸說參與；林金虎及黃微鈞涉有規避決標公告的規定，政府採購資訊未確實公開。

公懲會指出，此件屬浪費公帑，嚴重損害政府形象及公信力，另有以公款籠絡、收買記者之嫌，侵害民眾對媒體應具有客觀、中立及可信度的信賴，並損害新聞媒體監督政府機關應具的獨立自主專業性。

公懲會表示，謝公秉所為，違反公務員服務法第5條公務員應謹慎之旨；林金虎、黃微鈞所為違反公務員服務法第5條及第7條公務員應謹慎勤勉，執行職務應力求切實，不得無故稽延的規定，嚴重損害政府形象，為維護公務紀律，因此有懲戒必要。（編輯：戴光育）1090219